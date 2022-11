All'asta il super yacht da 52 metri che vale oltre 25 milioni di euro

In seguito alla crisi del 2007-2008, era stato abbandonato con i lavori in corso ancora da ultimare. Quindici anni dopo, un super yacht da 52 metri di lunghezza è finito all'asta sul portale specializzato Boathouse Auctions. Per averlo, servono almeno 1,5 milioni di euro . E un'altra grossa cifra per completare i lavori. Si chiama Trinity Tri-Deck .

Sei cabine, quattro ascensori

Praticamente, il milione e mezzo di euro serve per acquistare l'imbarcazione, che è pronta soltanto al 40% (lo scafo al 95%): per avere i lavori ultimati, serve una cifra che si aggira dai 16 ai 25 milioni di euro. Progettato come yacht di lusso a sei cabine con ascensore in tutti e quattro i ponti, il Trinity Tri-Deck ha una velocità massima di 23 nodi (42,5 km/h) e una stazza lorda inferiore a 500 tonnellate. Oltre allo scafo e alla sovrastruttura in alluminio, l'imbarcazione viene fornita con un lungo elenco di inventari e parti di ricambio.

E c'è anche una suite

La suite si trova a prua, seguita dalla cucina, dalla zona pranzo e dal salone principale. A poppa è presente un'area bar all'aperto seguita da un'area salotto con panche, sedie a sdraio e tavoli. Insomma, roba per miliardari. Trinity Tri-Deck farà gola a qualcuno? Staremo a vedere.

