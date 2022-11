Volkswagen Amarok, con le cure di Delta 4x4 diventa The Beast 2.0

Il tuner tedesco Delta4x4 , che come suggerisce il nome è specializzato nell'apportare modifiche ai più famosi veicoli fuoristradali, ha presentato in anteprima la propria versione del nuovo Volkswagen Amarok : si chiama The Beast 2.0 , ed è concepito per le grandi avventure off-road .

Più alto e pronto a tutti i percorsi

Pur non avendo ancora iniziato a lavorare sul veicolo vero e proprio, Delta4x4 ha pubblicato una serie di rendering che ne anticipano l'aspetto, in attesa del lancio che avverrà nel 2023. Il modello è significativamente più alto rispetto all'Amarok di serie, grazie a un kit di rialzo da 150 mm, ma anche i pneumatici BF Goodrich all-terrain da 35", avvolti da un set di ruote Hanma da 18", aumentano ulteriormente l'altezza da terra e promettono ampia aderenza su qualsiasi tipo di terreno. Per montare queste ruote massicce, Delta4x4 ha dovuto aggiungere una serie di enormi estensioni per i parafanghi. Altre modifiche includono il bull bar e il portapacchi, che integrano barre luminose a LED, il verricello anteriore e la protezione sottoscocca. Per i rendering, Delta4x4 ha aggiunto gli adesivi "Beast" sulla fiancata, i propri loghi e alcuni kit da lavoro extra sul portapacchi: una pala, dei cingoli di recupero, serbatoi di carburante e la ruota di scorta.

V6 3 L, trazione integrale

Il preparatore non ha parlato di potenziamenti delle prestazioni, per cui si suppone che l'auto rimarrà con il motore di serie, un V6 Diesel da 3 litri di origine Ford che eroga 238 o 247 cv a seconda del mercato di destinazione. La potenza viene trasmessa alle quattro ruote motrici attraverso un cambio automatico a 10 rapporti.

