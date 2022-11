Dizzy Viper mostra il futuro: quando le elettriche inceneriranno le supercar

Fa quasi male guardarle, ma c'è da ammettere che il lavoro di Dizzy Viper è estremamente elaborato. In un futuro dominato dalla transizione elettrica, ci si chiede che futuro faranno le auto termiche, dalle più semplici alle supercar. L'artista italiano ha provato a dare una risposta, pubblicando sui social dei particolari rendering in 3D.

Lusso impolverato

Tra le immagini, si notano una Bugatti Chiron Pur Sport con il paraurti anteriore rotto parcheggiata al buio in mezzo a lampade, tavolozze, un sacco della spazzatura e varie scatole; una McLaren Senna lasciata in magazzino parzialmente scoperta, con tante ragnatele sullo spoiler posteriore, insieme a una P1; un trio di Pagani Huayra BC parcheggiate in una stanza buia senza che nessuno si preoccupi di salvarle; una coppia di Lamborghini Aventador SVJ, una Sián e una Centenario interamente ricoperte di polvere, come una Ferrari LaFerrari e una Rolls-Royce Cullinan. Nell'elenco non mancano auto d'epoca. Come la bellissima Ferrari 250 GTO e la Lancia Delta Integrale che a stento si riconoscono sotto tutta quella sporcizia.

Ma la realtà è lontana

Insomma, immagini che fanno male al cuore degli appassionati. Anche se la probabilità che una cosa del genere si verifichi nella vita reale è vicina allo zero, in quanto si prevede che i modelli sopra citati aumenteranno il loro valore man mano che ci avvicineremo all'era dei veicoli elettrici, mantenendo il loro status di pezzi d'arte automobilistica richiesti da tutti i collezionisti. Speriamo che la "visione" di Dizzy Viper rimanga soltanto una fantasia. Nel frattempo, complimenti all'artista per la qualità e la verosimiglianza delle sue opere.

Una Batmobile abbandonata a Dubai: è l’originale della trilogia di Nolan! FOTO