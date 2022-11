Tassista elude il Telepass per 15 anni: denunciato

Pagare il pedaggio autostradale, considerati i prezzi elevati alle volte, non piace a nessuno. Ma non pagarli è reato, soprattutto se non lo si fa per tantissimi anni. È successo realmente, il protagonista della storia è un tassista napoletano che per ben 15 anni ha evaso il pagamento del pedaggio che gli spettava per poter circolare sulla Tangenziale di Napoli. L'uomo, dopo moltissimo tempo, è stato finalmente beccato e denunciato.