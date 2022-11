Banda di criminali terrorizza Roma nord: viaggiano su una Maserati

I ladri... col "macchinone"

La nuova banda ha preso di mira il quadrante nord di Roma e utilizza modalità davvero esperte per rapinare gli automobilisti. A dare l’allarme è stata una coppia che, all’uscita da un locale, è stata speronata dalla lussuosa vettura dalla quale sono scesi uomini armati e col volto coperto che li hanno rapinati. Le indagini sono tutt’ora in corso, ma le autorità fanno sapere che la Maserati in questione ha il paraurti anteriore ammaccato e che per ora non c’è alcun altro dettaglio conosciuto. Con il colpo effettuato sulla povera coppietta, i malviventi hanno portato via oltre 10 mila euro tra denaro, orologi e gioielli. Non è la prima volta che la Capitale è alle prese con bande di malviventi pronti a tutto per rubare non solo soldi, ma anche componenti di automobili per rivenderle: alcuni vanno pazzi per le marmitte delle Smart, l'ennesima follia di una città sempre meno sicura.

