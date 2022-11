Rivoluzione Toyota, la Prius sarà solo ibrida plug -in

La motorizzazione ibrida plug-in ricorre a una batteria da 13,6 kWh, installata sotto i sedili posteriori . L'efficienza del nuovo sistema ibrido plug-in garantirà un'autonomia di marcia a zero emissioni superiore del 50% rispetto al dato dell'attuale Prius PHEV che si attesta sui 50 km. In attesa dell'ufficializzazione del valore, possiamo attenderci circa 75 km di percorrenza i n elettrico, a batteria carica.

Del design va detto come sia una nuova Toyota Prius decisamente ben riuscita. Un bel frontale, merito delle luci a Led incastonate sui lamierati e della fascia scavata a tutta larghezza. Merito di una coda che resta tronca ma è molto più rifinita, così come i passaruota posteriori, più pronunciati, intorno a cerchi che potranno essere fino a 19".

Sono le primissime indicazioni dall'anteprima mondiale, in attesa che il prossimo 5 dicembre si sveli in prima europea, mercati del Vecchio Continente sui quali andrà a partire dalla primavera del 2023.

Il rinnovamento totale non lascia estranei gli interni. Un abitacolo che si popola di comandi fisici, quasi in controtendenza rispetto alle scelte prevalenti. È un andare in direzione altra di Toyota, assolutamente benvenuto. La strumentazione è da 7 pollici, in posizione alta, mentre l'ampissimo infotainment misura 12,3 pollici.

