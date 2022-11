Benzema, che regalo per il pallone d'oro: c'è la BMW da 150mila euro!

Il sogno di ogni giovane calciatore è quello di poter giocare un giorno per top club del calibro del Real Madrid. Vestire la maglia dei Blancos è il massimo che un atleta possa sperare, sia per il prestigio, sia per tutto ciò che comporta. Tutti i calciatori della squadra maschile, l'allenatore Carlo Ancelotti, la formazione femminile e addirittura quella di basket hanno infatti ricevuto una nuovissima auto elettrica BMW a scelta.