Volete la Mercedes-AMG di Federer? Costa 200.000 euro

Una Mercedes-AMG gialla da 200.000 euro all'asta da RM Sotheby's. Una one-off , per la precisione. Realizzata seguendo i gusti del suo proprietario. Che non è un automobilista qualunque: bensì Roger Federer . E la sua super berlina verrà venduta il 26 novembre a Montecarlo, con il ricavato che andrà devoluto in beneficenza.

843 cv per Roger Federer

La Casa di Stoccarda ha deciso di mettere la vettura all'asta per festeggiare la carriera di uno dei più grandi tennisti di sempre, che negli scorsi mesi ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica. Trattasi nello specifico di una AMG GT 63 S E-Performance con carrozzeria Electric Beam (scelta proprio dal campione svizzero) e spinta da un V8 biturbo - assistito da un motore elettrico sull'assale posteriore - per una potenza totale di 843 cv e 1.400 Nm di coppia. Una furia in grado di raggiungere i 316 km/h di velocità massima e di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi.

Mercedes, la passione di Roger Federer per la Stella a tre punte

Il ricavato dell'asta sarà utilizzato per ristrutturare un campo da tennis pubblico a Londra, in collaborazione con gli artisti post-graffiti Low Bros.

