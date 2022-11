Come salvare i pedoni sulle strisce? Ecco l'incredibile idea che viene dal futuro!

Sono tanti gli enti che ogni giorno si occupano di trovare soluzioni per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con l'obiettivo di ridurre il numero di incidenti mortali, si realizzano opere o vengono introdotte norme che servono a salvaguardare gli utenti della strada. A volte capita anche che qualcuno ci prenda la mano e realizzi dei lavori "visionari" in grado di diventare virali sul web. Proprio come il video apparso sulla pagina social Nuelarchitect, che mostra uno strumento fantascientifico in grado di proteggere i pedoni. Ma è tutto un fake.