Scontro tra due Lamborghini: supercar distrutte e incenerite dalle fiamme

Cosa è successo

Sull'Autostrada A16 nei pressi di Long Island, negli Stati Uniti d'America, due Lamborghini si sono schiantate tra loro, riportando enormi danni. Una delle due, un'Aventador SVJ Roadster apparteneva a Bryan Salamone, celebre avvocato divorzista statunitense e noto filantropo di chiare origini italiane: la sua vettura ha perso il posteriore e, come l'altra, è stata immediatamente avvolta da alte fiamme che l'hanno praticamente ridotta in cenere in un batter d'occhio. Secondo le testimonianze, l'incidente sarebbe avvenuto durante un cambio di corsia improvviso da parte di una delle due automobili. Il video che mostra il grave sinistro è stato pubblicato sul web dal Team Salamone.

"Dal suo cuore Bryan vuole ringraziarvi tutti per la vostra gentilezza e preghiere. Io e lui siamo davvero grati di sapere di avere amici così fantastici in questa vita. Ha detto che vi ama tutti e vi ringrazia per esserci stati. Grazie. Grazie. È stato tirato fuori dall'auto in fiamme da un uomo di nome Mike che gli ha salvato la vita. Ha un'altra possibilità di vivere grazie a lui. Mike gli ha salvato la vita e James ha fatto pressione sulle ferite. Ai soccorritori, tutti i suoi amici e alla comunità automobilistica. Grazie a tutti", è la didascalia che racconta il salvataggio dello stesso Salamone.

