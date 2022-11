Haaland in Italia, Ferrari e cena al ristorante dei vip: la dedica è commovente

Erling Haaland, centravanti del Manchester City che nella Premier League in corso ha segnato 18 gol in 13 presenze, si è concesso una visita a Bologna. L'attaccante norvegese non è infatti ai Mondiali, ed ha approfittato del periodo di riposo per andare a Maranello a comprare una Ferrari e poi per visitare il capoluogo emiliano. Tra i tanti posti, Haaland è stato al Ristorante Montana di Fiorano, storico ristorante vicino a Maranello pieno di cimeli di Formula 1 e punto di ritrovo per tutti gli appassionati della Ferrari.