Maserati, Alessandro Borghi e Matilda De Angelis scoprono Roma con la Grecale

Una notte in giro per Roma alla guida della Maserati Grecale . Dietro al volante, due automobilisti d'eccezione: Alessandro Borghi e Matilda De Angelis . I due celebri attori sono infatti i protagonisti dello spot "Maserati Grecale. An exceptional night in Rome", in cui raccontano la Capitale attraverso il nuovo Suv della Casa modenese.

Maserati Grecale, ecco il nuovo Suv del Tridente

Grecale è il nuovo Suv di Maserati, proposto in tre diverse versioni - GT, Modena e Trofeo - con potenze fino a 530 cavalli. Una macchina prestazionale come da tradizione del marchio, ed elegantissima, capace di risaltare in tutta la sua grazia circondata dalle bellezze artistiche e monumentali di Roma.

Maserati Grecale con Borghi e De Angelis: il cortometraggio

"Ogni giorno è eccezionale, e la notte?": è con questo incipit che inizia il viaggio di Borghi e De Angelis, che a bordo di due Grecale Trofeo, interpretano se stessi alla scoperta di luoghi e scorci della Capitale: una sorta di sfida tra i due, per decretare chi conosca meglio le strade di Roma. In realtà, un pretesto per ammirare la città e raccontarla attraverso aneddoti ed esperienze personali dei due attori, accompagnati da una musica d'atmosfera e da quella generata dal V6 Maserati. Ecco il cortometraggio.