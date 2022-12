Tre minorenni rubano un’auto e speronano quella dei carabinieri

Passeranno brutti guai i tre minorenni che, in provincia di Taranto , hanno prima rubato un’auto e poi speronato quella dei carabinieri che li stavano inseguendo . Uno di loro è stato preso, gli altri due identificati e quindi presto fermati. Ecco cosa è successo nei dettagli.

L’inseguimento

Siamo a Martina Franca, nel tarantino, e qui tre giovanissimi hanno commesso il furto di un’auto, a bordo della quale si sono poi dati alla fuga. All’alt da parte di una volante, hanno tirato dritto, sfrecciando velocemente. Questo ha portato gli agenti, con l'aiuto del personale del locale commissariato di Polizia, a inseguirli per alcune centinaia di metri. All'altezza di contrada Guardarello, la gazzella dell'Arma, che è stata anche speronata, è riuscita a fermare la vettura da cui sono scesi i tre minori che hanno cercato di far perdere le loro tracce nelle campagne limitrofe. Uno dei tre quattordicenni è stato fermato dagli agenti. Tutti e tre sono quindi stati denunciati per resistenza pubblico a ufficiale e furto.

