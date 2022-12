Charles Leclerc torna single: con Charlotte è finita!

Charles Leclerc e Charlotte Sinè non stanno più insieme. Con una storia su Instagram il pilota della Ferrari ha annunciato la rottura: ''Ciao a tutti, Charlotte ed io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e di rimanere buoni amici. Abbiamo condiviso così tanti momenti grandiosi e lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me. Lei è fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo. Grazie''.