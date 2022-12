Il rapper Lil Uzi Vert e il folle regalo per la compagna: una Rolls Royce

Se c'è una cosa che piace alle star americane è vivere negli eccessi. Ville lussuosissime, gioielli, vestiti costosissimi, vacanze estreme e sopratutto supercar. Sembra quasi che, ancor più che sul set o sul palco, alle celebrità piaccia apparire davanti ai paparazzi proprio alla guida di vetture super costose e particolari. Tra questi vip c'è anche Lul Uiz Vert che, per il compleanno della compagna, la r apper JT, ha deciso di regalarle una Rolls-Royce Cullinan da circa 420 mila euro .

Giusto un paio di "pensierini"

Ovviamente Jatavia Shakara Johnson non poteva che sfoggiare i suoi favolosi regali sul web, attraverso Twitter e Instagram. I due rapper hanno passato la serata in un romantico ristorante, ma la vera sopresa era fuori dal locale: ad attendere la ragazza c'era infatti un doppio regalo, un preziosissimo orologio Richard Mille RM 67-02 dal valore di 300mila euro e una Rolls-Royce Cullinan con tanto di soffitto stellato e sedili di due colori. Il Suv è il più lussuoso e costoso della gamma ed è equipaggiato con un 6.8 V12 biturbo da 571 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima disponibile già a 1.600 giri. La velocità massima raggiungibile è di 250 km/h, ma a lasciare a bocca aperta è il costo del modello: ben 420 mila euro. Lul Uiz Vert non è nuovo fare spese di questo tipo: il suo diamante rosa da 20 milioni di euro ha sbalordito i fan di tutto il mondo.

