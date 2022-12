La Ferrari di Niki Lauda è all'asta: valutazioni da capogiro

Nel mondo delle gare automobilistiche (e non solo), Niki Lauda è uno di quei nomi difficili da dimenticare. Il pilota austriaco - la cui storia insieme a James Hunt è stata anche trama del film Rush - quando firmò con la scuderia Maranello per entrare nel team Ferrari, ricevette anche un prestigioso regalo da parte proprio di Enzo Ferrari: la Ferrari 365 GT4 2+2 del '73. Questa stessa auto sarà ora messa all'asta il 7 dicembre 2022 dalla casa d'aste austriaca Dorotheum con un prezzo iniziale di 30.000 Euro.