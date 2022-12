Immobile, passione ibrida con Nissan Qashqai ePower

Immobile, Nissan e l'emozione del silenzio

"Ho fatto un salto nel #metaverso #Nissan e ne sono uscito a bordo di #Qashqai #ePOWER. Un passaggio dal virtuale al reale molto divertente... e io di passaggi giusti me ne intendo!": è così che recita il post di Immobile, in cui l'attaccante si mostra intento ad allenarsi e in seguito sale a bordo del Suv Nissan. Il video gira attorno al concetto del motore ibrido ePower, che oltre a muovere la vettura ricarica la propria energia attraverso la combinazione del motore termico e di quello elettrico. Immobile sponsorizza l'alimentazione con alcuni giochi di parole, tra cui "Chi ha detto che hai bisogno di una pausa per ricaricarti?" e "Chi ha detto che il silenzio non possa emozionare?".

Nissan Qashqai e-Power, in Italia la prossima estate

Insomma, il risultato alla fine è lo stesso: Immobile si gode il suo nuovo Qashqai ibrido: il Suv andrà così a rimpinguare la collezione di supercar dell'attaccante laziale.

Tra Roma e Lazio il derby si gioca anche in garage, a colpi di... supercar