McLaren, il primo monopattino elettrico è il Lavoie Series 1

Non sono pochi i costruttori di auto o moto che hanno deciso di avventurarsi nel segmento dei monopattini elettrici: tra di essi, si aggiunge McLaren. Anche se in realtà la Casa inglese si limita a concedere il proprio marchio in licenza, lasciando il compito di progettare e sviluppare il mezzo ad altre società affiliate. Come la Lavoie, che ha introdotto il suo Series 1.