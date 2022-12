Sciopero benzinai 13, 14 e 15 dicembre 2022: tutto su orari e strade

C'è grande fermento e tensione nelle organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti autostradali Faib, Fegica e Anisa . Questi hanno proclamato uno sciopero di 72 ore a causa di una bozza di un decreto interministeriale a cui si somma una condizione non proprio piacevole delle aree di servizio autostradali “sia in termini di prezzi dei carburanti e della ristorazione, del tutto abnormi e fuori mercato, sia in termini di standard qualitativi.” Quali saranno le conseguenze?

Sciopero benzinai: le date

Lo sciopero potrebbe concretizzarsi e questo provocherebbe grande disagio per tutti coloro che hanno necessità di spostarsi con un mezzo e che magari devono percorrere anche un bel po' di chilometri. Le date in cui dovrebbe esserci lo stop sono martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15 con il ritorno alla normalità venerdì 16. In quanto agli orari, lo sciopero dovrebbe iniziare questa sera alle 22 e concludersi venerdì alla stessa ora.

Quali sono le cause dello sciopero

A sollevare polemiche, proteste e malcontento è la bozza poco prima menzionata. I sindacati dicono che questa "non prevede alcuna razionalizzazione della rete per una maggiore efficienza e ripropone un sistema di imposizione di royalty ad esclusivo vantaggio della rendita di posizione dei concessionari”. Le associazioni di categoria rincarano la dose, precisando che “non contiene una riforma regolatoria che possa consentire recupero di economicità finalizzato ad abbattere la differenza abnorme di prezzi tra viabilità ordinaria e autostradale, viola le norme di settore poste a tutela della continuità delle gestioni e dei livelli occupazionali".

Come fare benzina durante lo sciopero

Per chi è costretto a percorrere lunghe tratte che sia esigenze lavorative o personali, può ricorrere a due modalità per viaggiare senza troppe preoccupazioni: la prima, se si sceglie l'autostrada, è quella di uscire dagli svincoli non appena il veicolo lo richiede, per poi rientrare. La seconda, per chi può, è percorrere una strada alternativa a quella autostradale, in modo tale da poter essere più tranquilli nell'eventualità che la vettura vada in riserva.

