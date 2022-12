Francia-Marocco, non solo Mbappé vs Hakimi: quale supercar andrà in finale?

Francia-Marocco è una sfida che va oltre il calcio, e coinvolge temi come cultura e immigrazione. Fenomeni di costume e società, che vanno a combinarsi con un altro tema, seppur più "terreno": quello delle supercar . I giocatori più rappresentativi delle due nazionali infatti sono grandi amanti delle auto dalle prestazioni estreme: come non esserlo, d'altronde, con tutte le risorse economiche a loro disposizione?

Prendendo in esame sei tra i giocatori più importanti di Francia e Marocco, scopriamo infatti una passione condivisa per marchi come Ferrari e Lamborghini, ma si fanno ben valere anche le tedesche: Audi e Mercedes infatti sono presenti in questa speciale lista con molti modelli, così come le inglesi Bentley e Range Rover.