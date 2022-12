Ferrari esaudisce il sogno di tre fan: visita a Maranello e giro sulle rosse

Passione per tutta la vita

La cosa divertente è che i tre ragazzi scelti oggi non sono più tanto ragazzi, perché da quando hanno spedito le loro lettere alla Ferrari di anni ne sono passati circa 40, ma la passione per Maranello non è mai spenta, anzi. Tutte le lettere ricevute nel corso del tempo sono state conservate negli archivi dell’azienda (insieme alle risposte che Ferrari ha inviato) e questo ha permesso di poter rintracciare gli autori, la cui esperienza allo stabilimento e in pista è stata poi racconta in un video a tema natalizio postato sul canale YouTube Ferrari.

La Ferrari di Niki Lauda è all'asta: valutazioni da capogiro