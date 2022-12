Kinto e Lega Serie A, si rinnova la collaborazione

Toyota Aygo X, la prova su strada

Lanciata per garantire soluzioni flessibili e sostenibili per la mobilità, Kinto offre servizi diversificati come il noleggio a lungo termine di vetture Toyota e Lexus, car sharing e car pooling, ma anche soluzioni di noleggio a breve-medio termine e per la micromobilità, incluse le integrazioni con i mezzi di trasporto pubblici. La rinnovata collaborazione con la Lega Serie A include proprio l'erogazione di alcuni di questi servizi in occasione dei più importanti eventi sportivi organizzati dalla serie. In particolare, Kinto metterà a disposizione una flotta di dieci vetture Toyota e Lexus, tutte dotate della tecnologia full hybrid, in eventi come la EA Sports Supercup e la finale di Coppa Italia Frecciarossa, ma anche la cerimonia di premiazione della squadra vincitrice del Campionato di Serie A TIM.

Ma non solo: tra le attività previste da Kinto, ce ne sono anche alcune rivolte ai tifosi: in occasione della finale di Coppa Italia, saranno lanciate delle iniziative per sostenere gli spettatori negli spostamenti in modo da renderli il più possibile sostenibili, sfruttando i servizi di mobilità integrata. Un obiettivo, quello della riduzione delle emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti, condiviso da Kinto e dalla Lega Serie A.

Kinto e Serie A puntano alla sostenibilità

“Anche quest’anno Lega Serie A e Kinto rinnovano una partnership all’insegna dei valori condivisi di sostenibilità, accessibilità e attenzione all’ambiente - ha spiegato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A - una collaborazione che assume ancora più valore in un momento storico in cui le tematiche energetiche sono sempre di maggiore attualità e sono necessarie soluzioni alternative volte al risparmio e al rispetto del pianeta. Insieme a Kinto proporremo servizi innovativi che consentano ai tifosi di raggiungere gli eventi di Lega Serie A in maniera ecologica e sostenibile” ha detto De Siervo.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il rinnovo della partnership con la Lega Serie A e siamo orgogliosi di affiancare anche in questa stagione sportiva un partner così prestigioso nel percorso verso una mobilità più sostenibile ed innovativa - ha aggiunto Mauro Caruccio, CEO di Toyota Financial Services Italia e CEO e Chairman di KINTO Italia – La nostra ambizione è quella di offrire un’esperienza di mobilità semplice, affidabile, sostenibile permettendo a tutti di muoversi in modo sicuro e senza barriere. Siamo convinti che offrire la nostra visione di mobilità ai tanti appassionati che seguono ogni anno gli eventi sportivi di Lega Serie A possa contribuire alla realizzazione di una società migliore” ha concluso Caruccio.

