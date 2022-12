I danni alla carrozzeria? La colpa è delle nostre strade

La "classifica" delle cause dei danni

Lo studio ribadisce che il 55% dei danni di carrozzeria è ascrivibile a cause legate alla circolazione, e quindi ad esempio tamponamenti, urti, o le classiche buche. Subito dopo, sono gli eventi atmosferici a incidere maggiormente (12%), seguiti dagli atti vandalici (10%). Il rimanente 23% è l'insieme di altre cause, come ad esempio i sinistri multipli. Lo studio di CarSafe ha confermato un trend che era già stato evidenziato da una recente ricerca del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cui veniva sottolineato un incremento del traffico dei veicoli leggeri sulle nostre strade, ovvero un aumento del 19% sulle infrastrutture gestite da ANAS e del 51% per le sole autostrade.

Le modanature sono quelle che si "guastano" di più

CarSafe ha anche indicato quali sono i danni più frequenti sulla carrozzeria. Il problema maggiore riguarda le modanature, che sono la categoria più a rischio nei primi dieci mesi dell’anno. In questa speciale classifica ci sono anche - in ordine di frequenza decrescente - i paraurti posteriori, anteriori, parafanghi, retrovisori, portiere, cristalli e cofano.

