Roma e smog natalizio: la soluzione è usare la bicicletta

Mancano pochissimi giorni al Natale e c'è chi corre per le vie del centro alla ricerca degli ultimi regali. Il rischio in queste festività è che i cittadini si muovano in massa utilizzando mezzi privati altamente inquinanti: nonostante per ora i valori di smog siano nella norma, si teme che nei prossimi giorni possano sforare il tetto massimo.

Arriva l'Ecobonus, ma vale anche per le e-bike?

Meno smog, più attività fisica

Quale soluzione adottare? La bicicletta. Il Comune di Roma ha pubblicato una determinazione dirigenziale (n.179 del 17 dicembre) nella quale sono stati elencati diversi modi di affrontare il problema, raccomandazioni rivolte ai cittadini: a coloro che sono a rischio, il direttore del dipartimento Ciclo dei Rifiuti Paolo Gaetano Giacomelli consiglia di non esporsi per tempi prolungati all'aria inquinata dallo smog e a tutti di preferire veicoli elettrici o ibridi per spostarsi da una parte all'altra della città. Sempre secondo i consigli del Comune capitolino, il modo migliore per aiutare l'ambiente (e anche per fare un po' di attività fisica in questo periodo di cenoni e feste) è quello di spostarsi a piedi o in bicicletta (privata o in sharing) per far sì che non si crei quel "tetto" di inquinamento che ricopre sempre di più le nostre metropoli.

Pin Bike, più pedali e più guadagni: arriva l'app innovativa