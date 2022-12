Inseguiti dalla Polizia, danneggiano 4 auto: arrestati tre ragazzi a Milano

Non capita di rado che alcuni conducenti di auto non si fermino all'alt degli agenti di Polizia per evitare di incorrere in qualche multa o addirittura arresto. Fenomeni del genere accadono spesso e quello a cui si assiste poi sono degli inseguimenti quasi da pellicola cinematografica. Un episodio del genere è avvenuto a Milano , ieri 18 dicembre 2022, nella periferia nord.

Una Citroën C4 ha sfrecciato dritta sulla strada senza fermarsi al posto di blocco della Polizia che aveva intimato loro di fermarsi. Il comportamento ha subito innescato l'inseguimento, che è durato per 6 chilometri prima di concludersi con degli arresti.

La fuga

A bordo dell'utilitaria tre ragazzi di 26, 28 e 33 anni, che in realtà non erano sconosciuti alle Forze dell'Ordine. Il posto di blocco era in via Scarampo, zona Fiera: l'uomo al volante non si è fermato all'alt dell'agente e ha proseguito dritto imboccando viale Vigliani, poi via Scarampo e alla fine Gino Valle, per poi concludersi in via Padre Reginaldo Giuliani quando non c'era più via di scampo. Il trio ha così ben pensato di darsela a gambe a piedi, ma sono stati fortunatamente bloccati subito dopo.

Nella fuga, poi, la Citroën è andata contro altre 4 auto un Volkswagen Maggiolino, una Golf, una Panda e una 500 che sono state danneggiate. A bordo del veicolo – noleggia truffando la società – sono stati trovati una serie di arnesi quali grimaldelli, pinze, tenaglie e altri strumenti per lo scasso. Si è ipotizzato che i tre delinquenti volessero attuare qualche rapina per fortuna fermata.

