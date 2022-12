Roma, tutti pazzi per le auto elettriche: anche i ladri rubano le batterie!

Roma diventa sempre più luogo di furti, e nello specifico i ladri prendono di mira alcune componenti delle auto. Succedeva mesi fa con le marmitte e i pneumatici, una serie di veicoli venivano saccheggiati in molte zone della Capitale. Adesso è il turno, si fa per dire, delle batterie elettriche. Il nuovo obiettivo dei delinquenti sono proprio le auto ad emissioni zero. Tre sono state le auto derubate di notte, parcheggiate nel quartiere Portuense. Il valore di questo furto? Circa 10mila euro, questo quello che afferma una delle proprietarie vittima del taccheggio.