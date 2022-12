Natale 2022: le previsioni su traffico e viabilità dal 23 al 27 dicembre

Come ogni periodio di festa che si rispetti non mancano le partenze. E anche quest'anno, come da tradizione, sono tantissimi gli italiani che si mettono al volante per trascorrere altrove (nel nostro Paese ma anche all'estero) le vacanze di Natale . C’è chi raggiunge la famiglia, chi decide di trascorrere questi giorni di festa nelle seconde case e chi nei luoghi di villeggiatura invernale. Se cambia la motivazione, non cambia la costante: il traffico . Per questo motivo, è bene sapere a cosa si va incontro e quali sono le giornate più a rischio (si stimano infatti 12 milioni di persone in viaggio). Tra le solite raccomandazioni, c’è la partenza intelligente : scegliere quindi un orario non di punta per mettersi in auto, ma a differenza dell’estate, in questo periodo dell’anno bisogna fare i conti con la variabile meteo che potrebbe scombinare i piani.

Il 23 dicembre molte partenze

Quest’anno Vigilia e Natale cadono nel weekend, perciò si prevede un venerdì di partenze. Il 23 dicembre tanti inizieranno a muoversi, specialmente nel pomeriggio. Lente puntata sulle arterie che portano a sud (autostrade A1 e A14 su tutte) e in direzione delle località invernali, come l’A22 per il Brennero, l’A5 Torino – Monte Bianco, l’A8 Milano – Laghi e l’A24 dei Parchi che da Roma conduce in Abruzzo (Gran Sasso, Roccaraso, Scanno ecc…).

Traffico sostenuto anche il giorno della Vigilia, soprattutto nella fascia oraria dalle 12 alle 18. Successivamente la viabilità andrà normalizzandosi visto che buona parte dei viaggiatori sarà arrivata a destinazione. Per quanto riguarda il 25 dicembre (alcuni saranno costretti a partire la mattina stessa), non ci dovrebbero essere condizioni critiche.

Santo Stefano possibile bollino nero

Il giorno peggiore per il traffico natalizio sarà di certo il 26 dicembre, considerato bollino rosso che potrebbe trasformarsi in addirittura bollino nero. A Santo Stefano, infatti, saranno davvero tanti coloro che si rimetteranno in marcia per tornare a casa, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, per essere al lavoro già il 27. Traffico sostenuto anche nella giornata di martedì, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Meteo e pneumatici

Come dicevamo, attenzione al meteo. Le previsioni al momento non escludono piogge nelle zone del centro-nord, ma occhio al pericolo nebbia che non deve mai essere sottovalutato. Tra le ultime raccomandazioni da fare, ricordarsi di aver montato le gomme invernali o di aver con sé le catene e infine di controllare sempre le varie app per il traffico in tempo reale che si rivelano sempre utili in fase di partenza.

I danni alla carrozzeria? La colpa è delle nostre strade