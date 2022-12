Ferrari, l'incidente è devastante: della spider rimangono solo i rottami

Mostra spavalda la sua Ferrari 458 Italia ma sbatte contro un muro - VIDEO

La Ferrari viene completamente distrutta

L'incidente è avvenuto in pieno giorno, alle 15.40 dello scorso 17 dicembre. Protagonista una Ferrari California Spider con carrozzeria tipicamente rossa. Coinvolte anche una berlina blu e un Suv color grigio. Nessuna delle tre auto è rimasta illesa, ma a subire i maggiori danni è stata la Ferrari. O meglio, ciò che ne rimane, dato che quella che prima era una bellissima spider a due posti adesso non è altro che un rottame, come testimoniano le immagini riprese dalle testate giornalistiche locali.

Nei video diffusi dai media, si nota come della California non sia rimasto integro praticamente nulla. Per il resto, tutto è andato distrutto. A pezzi, seppur con meno danni, anche la berlina e il Suv. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le cause dell'incidente, come accennato, sono ancora ignote. Di certo, qualcuno stava andando a velocità più elevate del consentito. La notizia terribile è che il guidatore della Ferrari è deceduto, mentre gli altri due automobilisti coinvolti sono rimasti feriti.