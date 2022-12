Roma, paura in bus: ubriachi lanciano bottiglie di vetro e aggrediscono autista

Notte movimentata quella della Vigilia di Natale a Roma . Nella Capitale, infatti, non sono mancati gli episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine , come quello che ha avuto come protagonisti un uomo e una donna di nazionalità straniera (rispettivamente di 49 e e 35 anni) che hanno spaccato una bottiglia di vetro su un bus e hanno aggredito verbalmente l’autista .

Denunciati

La linea in questione è la 834, che viaggia tra Caffarella e Campomorone. La donna, ubriaca, è stata poi portata dal 118 all'ospedale Sant’Eugenio, ma prima non ha mancato di spaventare autista e passeggeri, che hanno assistito preoccupati alla scena fino all’arrivo dei carabinieri della stazione Villa Bonelli che hanno bloccato i due, denunciati per interruzione di pubblico servizio e l'uomo anche per falsa attestazione a pubblico ufficiale. L’uomo e la donna, infatti, aveva fornito agli agenti dei nomi falsi, ma sono stati subito scoperti.

