Prezzi carburanti, benzina e diesel scendono ancora

Da alcune settimane, ormai, i prezzi sulla rete carburanti in Italia fanno registrare un calo . Un trend che prosegue anche verso la fine dell'anno e una notizia che gli automobilisti accolgono con favore, visti il difficile momento economico. Vediamo allora quali sono le ultime cifre alla pompa, come testimoniato dalle elaborazioni di Quotidiano energia sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 26 dicembre

Gli ultimi aggiornamenti

Secondo i dati, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,630 euro al litro (lo scorso venerdì si era registrato 1,644), con i diversi marchi compresi tra 1,619 e 1,639 euro al litro (no logo 1,634). Passando al prezzo medio praticato del diesel self siamo su 1,695 euro al litro (contro 1,710), con le compagnie tra 1,684 e 1,703 euro al litro (no logo 1,7).

Ecco invece i prezzi del servito: per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 1,782 euro al litro (1,796 il dato precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,716 e 1,837 euro al litro (no logo 1,690). Sempre sul servito, il diesel è 1,847 euro al litro (contro 1,861), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,779 e 1,902 euro al litro (no logo 1,755). Infine, anche i dati su Gpl e metano auto: i prezzi del primo stanno tra 0,769 e 0,785 euro al litro (no logo 0,755); il secondo si colloca tra 2,264 e 2,490 euro al litro (no logo 2,339).

