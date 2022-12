Stop auto endotermiche: Greenpeace dice no alla proroga al 2040

La posizione di Greenpeace

Secondo Greenpeace, se si accetta la proroga al 2040, richiesta firmata dai 5 Paesi in un documento che verrà portato al Consiglio Ambiente, si farà solo che un danno, in quanto già è troppo dover aspettare il 2035 per poter dire addio alle auto a diesel e benzina, figurarsi al 2040. Greenpeace è ferma nelle sue posizioni e per l’organizzazione rimandare ulteriormente recherebbe ulteriori danni al clima e all’ambiente che sono già messi a dura prova giornalmente con tutto l’inquinamento che circola e le cui vetture che si usano attualmente costituiscono una delle cause. Difatti, ciò che Greenpeace chiede ai governi è proprio di non lasciarsi scappare l’occasione che potrebbe cambiare il mondo e l’ambiente, ma anzi di accelerare il passaggio totale all’elettrico, che è visto come unica soluzione per un futuro migliore e più sereno possibile. La richiesta è che l’eliminazione dei motori endotermici in Europa avvenga entro il 2028, per rispettare gli impegni di decarbonizzazione del continente.

