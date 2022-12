Ripara buche in tempo record: l'invenzione dall'Inghilterra

Le buche non sono un problema solo di Roma (seppur nella Capitale si combatta con esse molto spesso), ma è una condizione a cui devono far fronte anche gli inglesi nelle loro città. Se però nella Capitale, presa ad esempio, non è ancora stata trovata una soluzione efficace per diminuirle, in Inghilterra si sono dati da fare con una particolare macchina trasportata su autocarro che ripara le irregolarità dell'asfalto. Si chiama Velocity Patching ed è una soluzione non solo economica ma decisamente veloce, se si considera che per aggiustare una buca questa ci mette meno di 4 minuti.