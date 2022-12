La classifica delle 10 auto più cercate sul web dagli italiani nel 2022

Nonostante il periodo non felice per il mercato automotive, durante tutto il 2022 le ricerche degli italiani sul web non sono mancate. Se è vero che le vendite hanno registrato un segno meno, i desideri non sono cambiati e informarsi, confrontare prezzi e allestimenti, hanno fatto parte delle giornate degli automobilisti. Ma quali sono i modelli più cercati in rete? Secondo un’indagine condotta da Carvago, i modelli tedeschi sono i preferiti, con Audi e BMW nelle primissime posizioni. Ma è un altro il dato che colpisce. Gli italiani sono più propensi a cercare motori alternativi (ibride, EV) rispetto ai tedeschi: 20% contro il 15%. I nostri connazionali, tuttavia, prestano particolare attenzione anche alla potenza del motore (“da 200 CV” è uno dei filtri di ricerca più utilizzati).