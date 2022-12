Universal sotto accusa: DeLorean le fa causa per i diritti dell'auto di Ritorno al Futuro

Robert Zemeckis nel panorama cinematografico di Hollywood ha realizzato una trilogia rimasta nel cuore di tantissimi: Ritorno al Futuro . La coppia formata da Doc e Marty McFly continua ad essere famosa, tant'è che proprio due mesi fa c'è stata una reunion con Christopher Llyod e Michael J. Fox al Comic Con di New York. Ma ad avere avuto successo non sono stati solo loro, bensì anche il mezzo futuristico con cui loro viaggiavano, fra passato, presente e futuro. Il veicolo utilizzato aveva come base una DeLorean DMC-12 e pare che in questo momento, come riporta il Los Angeles Time, Hollywood, o meglio la NBCUniversal , stia riscontrando dei problemi con la DeLorean Motor Co .

Sembrerebbe che la Casa di produzione non sia stata fedele agli accordi presi con il marchio a riguardo della vettura utilizzata nella trilogia, e attualmente i proprietari della DeLorean hanno chiesto alla NBCUniversal di fare un ricalcolo degli utili dal 1985, anno della produzione del primo Ritorno al Futuro. Il problema nasce proprio a causa della non collaborazione della Casa di produzione, tanto da far scattare una causa di milioni di dollari per la quale il risarcimento potrebbe essere spaventoso se si considera che la trilogia di film al botteghino è quasi arrivata a incassare un miliardo di dollari. Ma capiamo bene cosa è successo.

Cos'è successo a Hollywood?

"Nonostante l'uso continuo da parte di NBCUniversal della licenza originariamente concessa agli Universal Studios e sebbene abbia continuato a pagare alcune royalties, NBCUniversal non è riuscita a pagare completamente DMC per tale uso in base all'accordo del 1989" questo è ciò che hanno detto i legai della DeLorean. Il Los Angeles Time spiega bene la dinamica dei fatti.

A quanto pare, la DeLorean Motor Company afferma che, in riferimento all'accordo stretto fra il creatore della DMC-12 e la NBCUniversal, a loro spetterebbe di diritto il 5% delle entrate derivanti dal merchandising e dagli accordi commerciali legati alle pellicole. Sempre seguendo ciò che riporta il quotidiano statunitense, il marchio ha chiesto alla Casa di produzione di dargli una contabilità dettagliati dei fondi dovuti, ma quest'ultima ha ritardato e negato tali richieste, neanche riguardo l'estensione del suo utilizzo della licenza concessa.

Ginevra dal GFVip: "Lamborghini? Con un pieno ci fai un quarto d'ora"