Aston Martin, la residenza a Miami è un tuffo nel lusso

Lusso, ville, feste e supercar . Ecco Miami nell’immaginario comune, immaginario che in realtà corrisponde più o meno a quello che effettivamente possiamo trovarvi. Parlando appunto di lusso, in ambito dell’edilizia, non sorprende scoprire che all’interno dell’ Aston Martin Residences è stato costruito un super attico su tre piani.

Spa, piscina a sfioro e galleria d’arte

Il progetto non è nuovo. È infatti dal 2017 che Aston Martin ha diretto le sue attenzioni anche verso il mercato immobiliare ideando l’enorme residenza a Miami: 66 piani, 391 appartamenti. Ma il lusso è anche tutto intorno. La residenza si trova vicino al mare e si può accedere privatamente al porto, per chi avesse bisogno di un posto dove far sostare lo yatch. All’interno della grandissima struttura si possono trovare anche una spa, un cinema, una galleria d'arte e una sala da golf virtuale, ma anche una infinity pool, ovvero le spettacolari piscine a sfioro.

Non poteva mancare un tocco “motoristico”. Gli interni, infatti, sono stati sviluppati dal team di design Aston Martin ispirandosi ai modelli in produzione ed usando gli stessi materiali. Qualche esempio? I banchi della reception in fibra di carbonio e le maniglie delle porte personalizzate. Tornando al super attico di tre piani di cui parlavamo poco sopra, in vendita alla bellezza di 59 milioni di dollari (poco più di 55,3 milioni di euro), il facoltoso proprietario troverà in dotazione una Aston Martin Vulcan, esemplare in tiratura limitata (appena 24 esemplari, prodotti tra il 2015 e 2016), spinto da un V12 da 7 litri e 820 CV ma non omologato per strada.

