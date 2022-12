Caro carburanti: domani 31 dicembre scade il taglio accise

Domani 31 dicembre 2022 sarà l'ultimo giorno in cui sarà in vigore il taglio delle accise. Il Governo della Meloni aveva fatto una prororga fino a Capodanno, ma dal 2023 non sarà più possibile avere uno sconto sui carburanti. La preoccupazione sull'andamento della benzina nell'anno nuovo è alta, considerato che i suoi prezzi erano contenuti proprio grazie al taglio delle accise.