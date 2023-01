Roma, Capodanno di fuoco: 59 auto avvolte dalle fiamme

La festa per l'arrivo del 2023 è degenerata in molte città, compresa Roma , dove hanno destato scalpore le immagini di numerose auto avvolte dalle fiamme , riprese e diventate virali sui social.

59 auto in fiamme a Roma: dove sono scoppiati gli incendi

Secondo quanto afferma il quotidiano La Repubblica, non meno di 59 vetture sono state avvolte dalle fiamme nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Oltre alle auto, al rogo sono finiti anche dei cassonetti dell'immondizia e dei monopattini. I due incendi più grossi sono divampati in via Cheren, zona Nomentana, e in via Pietro Tomei, quartiere Cinecittà. Due incendi più piccoli invece sono avvenuti a Trastevere e in prossimità della stazione Prenestina.

Colpa dei botti?

Non si hanno ancora notizie di persone ferite, così come non è chiara la causa dei roghi. In molti comunque puntano il dito contro i petardi e i fuochi d'artificio sparati copiosamente durante i festeggiamenti, nonostante l'ordinanza del sindaco li avesse vietati. E adesso, si procede alla stima dei danni.

