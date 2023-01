Arto, il super camper di lusso che sfiora i 100mila euro

Caratteristiche e prezzo

Basato sul Fiat Ducato, ha la zona living e la cabina del guidatore in un unico ambiente, al fine di permettere un miglior isolamento, condizionamento e riscaldamento in tutto l'ambiente. Oltre a tutti i comfort possibili che si possono trovare in un camper extra lusso, può ospitare 4 persone, una cucina completamente attrezzata, bagno con vasca idromassaggio, zona living e anche una camera matrimoniale. Non manca neanche il garage con un posto per lo scooter o una moto. Personalizzabile sia negli interni che negli esterni che negli interni, è equipaggiabile con diversi pacchetti non proprio economici: il Lithium Energy Pack (soluzioni per la ricarica delle batterie anche in assenza di reti elettriche per esempio costa 8.244 euro, che vanno ad aggiungersi al già alto prezzo di base di 92.300 euro.

