Ronaldo arriva all'Al Nassr sfrecciando sulla nuova Land Rover da 130mila euro VIDEO

Cerimonia di benvenuto in pompa magna per Cristiano Ronaldo e non poteva essere diversamente. Il campione, ormai ex Manchester United, è arrivato in Arabia Saudita a bordo di un jet privato, poi è stato beccato dai passanti a bordo di un lussuoso fuoristrada nero . Per le strade di Riyad i tifosi lo hanno "beccato" proprio sul nuovo Range Rover.

Il "Re" sulla carrozza da 440 cavalli

Tutta Riyad è in fibrillazione per l'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr. La stella portoghese verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa oggi 3 gennaio alle ore 17.00 allo stadio Mrsool Park: ha firmato un contratto di circa 200 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo (più altri 500 milioni fino al 2030 per l'incarico di ambasciatore della candidatura dell'Arabia Saudita come paese ospitante dei Mondiali del 2030).

Da come si nota nel video pubblicato dal club saudita, l'attaccante è sceso dal suo jet privato (con tanto di tappeto rosso sulle scale), insieme alla sua numerosa famiglia e a diversi assistenti. All'aeroporto è poi salito a bordo della nuova Range Rover, il Suv dal design minimalista e caratterizzato da uno stile contemporaneo e pulito. Gli interni sono prodotti con materiali di alto pregio per offrire il massimo comfort a tutti i passeggeri. Il modello è equipaggiato con motore da 324/440 kW/CV e può raggiungere la velocità massima di 225 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 6 secondi. Il prezzo base? Da listino parte da ben 129.100 euro.

