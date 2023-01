Fa scagliare 40 piccioni su un'auto: il regista Michael Bay andrà a processo

"Il fine giustifica il mezzo", ma non sempre. Una lezione che dovrebbe imparare Michael Bay , regista di alcuni dei film più famosi al mondo come Transformers, Pearl Harbor e Armageddon. Il produttore statunitense ha infatti fatto scagliare ben 40 piccioni sul parabrezza di un'automobile perchè... il copione voleva questo!

Hamsik, Natale da favola: si regala la Mustang da 200mila euro di Nicholas Cage

Piccioni sul set

Il famoso regista, durante le riprese del film Netflix “6 Underground”, è stato denunciato (insieme ad altri 3 addetti ai lavori) da un vigile che stava assistendo alle riprese. L'accusa sarebbe quella di aver maltrattato 40 piccioni, specie protetta dalla Legge in Italia: Bay li avrebbe fatti scagliare contro il parabbrezza di un'automobile poichè nella scena l'attore avrebbe dovuto perdere il controllo dell'automobile proprio a causa dei volatili.

Ovviamente il regista si è subito difeso affermando di essere un grande amante degli animali, oltre che attivista: "Sono un noto amante degli animali e un grande attivista per gli animali. Nessun animale coinvolto nella produzione è stato ferito o danneggiato. O su qualsiasi altra produzione a cui ho lavorato negli ultimi 30 anni".

In effetti i volatili non sono morti e sono stati riportati subito dopo le riprese allo Zoo Grunwald di Anguillara Sabazia a Roma, ma nulla toglie l'accusa di maltrattamento per averne fatto un "uso" sconsiderato.

"Gli imputati sottoponevano in tal modo, per crudeltà e senza necessità circa 40 piccioni a sevizie e comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, li scagliavano con violenza e in modo diretto ad ogni passaggio dell'auto dato che la scena veniva ripetuta 6/7 volte. Gli animali hanno subito un fortissimo urto contro il proprio corpo, ruotavano su sé stessi, perdevano numerose penne", questo ha detto invece Christine Fumia Von Borries, pm fiorentina che si è espressa sull'accaduto.

Messina Denaro, il "vero" Diabolik ossessionato dalla Jaguar coi mitra