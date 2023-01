Il ladro della Subaru: continua a rubarla ma viene sempre scoperto

Certe persone sono proprio ossessionate da alcune automobili. Era accaduto anche al boss mafioso Matteo Messina Denaro, che aveva addirittura chiesto di poter avere dei mitra attaccati alla sua vettura per far si che assomigliasse a quella di Diabolik, il suo idolo. A Cremona invece, un uomo voleva talmente tanto quella Subaru da rubarla due volte in tre giorni.

Il recidivo

In realtà, il vizietto del furto non era nuovo per il protagonista dell'assurda vicenda, un pregiudicato di 41 anni denunciato per furto aggravato e ricettazione dalla Procura di Cremona. Lo scorso 7 gennaio aveva pianificato tutto: per la prima volta poteva mettere le mani su una Subaru che tanto gli piaceva, un piano riuscito male in quanto i Carabinieri ci avevano messo poco a trovarla e a riportarla al suo legittimo proprietario. Il criminale però non si è dato per vinto e il 10 gennaio ci ha provato ancora, ma stavolta le Forze dell'Ordine l'hanno beccato mentre sfrecciava a tutto gas nei pressi di Crema. Dopo l'inseguimento, l'automobile ri-rubata è stata consegnata nuovamente al proprietario. I Carabinieri hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, nella quale è stata trovata anche un'altra vettura rubata, una Fiat 500 anch'essa restituita a chi spetta.

