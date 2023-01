Ford, un futuro globale: l'America si fa in Europa

Dunque, la Ford del futuro punterà molto sulla sua "americanità" (...), sui suoi 140 anni di storia, sullo spirito di avventura, sulla modernità sostenibile. E quindi ecco veicoli elettrici, Suv premium e sportive per guadagnare di più pur vendendo di meno. L'americanità sarà garantita dal trittico formato da Ford Bronco, Suv a trazione integrale, che arriverà solo in alcuni Paesi europei e solo a 4 porte, dal Ford Ranger e dall'8ª generazione di Mustang (ultima non elettrificata). La sostenibilità invece è assicurata dal piano al 2030 che prevede per l'Europa solo vendite di Ford elettriche. Per questo è nata la business unit globale "Ford Model e", che ha fissato come primo target quello di portare entro il 2024 sul mercato nove nuovi veicoli passeggeri (e furgoni) completamente elettrici e connessi. L'obiettivo annuale di medio termine (entro il 2026) è stato fissato in 600.000 Ford elettriche da vendere, per arrivare a 2 milioni l'anno quando la... formazione sarà al completo, cioè sempre nel 2026. Oggi, i modelli sicuri alla spina in portafoglio sono quelli conosciuti, la Mustang Mach-E e la Puma (presto in arrivo). Altri due saranno certamente realizzati sulla base della piattaforma MEB di VW. Il primo, praticamente pronto, in vendita per il secondo semestre del 2023 è un Suv di 4,55 metri col nome che inizia per E... L'altro invece sarà un crossover sportivo ancora da "identificare", anche se potrebbe essere molto "Mustang". Poi ci saranno i veicoli commerciali, il Ford Transit Custom e soprattutto il Transit Courier di piccole dimensioni, entrambi anche per trasporto passeggeri. Più avanti altri due modelli di cui non si sa davvero nulla. Ford Europa ha finanziato tutto con 2 miliardi di dollari per lo stabilimento di Colonia dove verranno realizzate tutte le elettriche (1,2 milioni di veicoli nei prossimi 6 anni); altri 490 milioni per quello di Craiova in Romania da dove uscirà la Puma alla spina e infine altri 470 milioni per la fabbrica di Halewood in UK. Tutto cambia, anche la Ford.