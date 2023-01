Benzina, lo sciopero si farà ma più breve: ecco quando

Sono ormai diversi giorni che sentiamo parlare di questo continuo braccio di ferro tra Governo e benzinai . Tra prezzi alti, taglio alle accise non confermato e nuove regole che hanno scatenato la rabbia della categoria, si è arrivati alla proclamazione di un lungo sciopero della rete carburanti . Sciopero prima congelato, e poi di nuovo confermato. Nessun accordo raggiunto tra le parti, lo stop quindi ci sarà , ma questa volta è intervenuta anche l'Autorità garante per gli scioperi guidata da Giuseppe Santoro-Passarelli: ha ritenuto regolare la protesta, ma ha chiesto di ridurne la durata .

Quandi ci sarà il nuovo sciopero?

L'Autorità garante per gli scioperi ha preso atto dello stop annunciato “dalle 19.00 del 24 gennaio 2023 alle 07.00 del 27 gennaio 2023” dai gestori della rete carburanti, ritenendo regolare la formale proclamazione. Allo stesso tempo, però, le associazioni vengono invitate a valutare l'opportunità di ridurre la durata complessiva della chiusura degli impianti “al fine di limitare i disagi a cui, inevitabilmente, andrebbero incontro i cittadini utenti, a fronte di una prolungata chiusura dei distributori di carburante sulla rete ordinaria e autostradale, questa Commissione invita le Associazioni in indirizzo a valutare l'opportunità di ridurre la durata complessiva della chiusura degli impianti”. Non più 60 ore, quindi, ma 48: dalle 19.00 del 24 gennaio alle 07.00 del 27 gennaio 2023.

Dove fare benzina a poco prezzo: le app per risparmiare sul pieno dell'auto