Maxi sequestro al confine svizzero: confiscata una Ferrari da 250mila euro

La Ferrari però era vera...

Grazie alla collaborazione con i finanzieri della Tenenza del Gran San Bernardo, il tunnel che collega l'Italia alla Svizzera si è rivelato una miniera di merci di valore contraffatte, pericolose e non autorizzate. Oltre a un passeggero che cercava di attraversare il confine con 140mila euro in contanti, sono stati trovati 500 grammi di droghe cosiddette leggere e armi. Teaser, asce, katane, coltelli, machete, bombole spray, oltre che Rolex falsi sono stati tutti confiscati dalle Forze dell'Ordine. Il tentativo di introdurre merci provenienti dalla Svizzera e non dichiarate al fine di evitare il pagamento di dazi doganali ha riguardato anche una Ferrari Spider, tra tutti il bene con il valore più alto (oltre 250mila euro). L'esemplare era stato immatricolato al di fuori dell'Unione Europea ma circolava all'interno del continente. Trovate anche moto e vetture per gare di motociclismo e autombilismo.

