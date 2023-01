Paganese-Casertana, scontri tra ultras: in fiamme il bus dei tifosi ospiti

PAGANI - Poco prima dell'inizio del derby del Girone G di Serie D Paganese-Casertana, un gruppo di tifosi locali e sostenitori avversari è venuto a contatto. Gli scontri hanno portato anche all'incendio di un pullman che trasportava i tifosi della Casertana allo stadio all'incrocio tra via San Domenico e via Leopardi. Le fiamme non hanno arrecato danni ai balconi di alcune abitazioni della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Presenti anche i carabinieri del battaglione Bari con il supporto dell'Arma locale.