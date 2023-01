Ladro sale in auto per rubare una borsa ma alla fine si porta via la Fiat!

Il ladro della Subaru: continua a rubarla ma viene sempre scoperto

Prima la borsa...poi l'auto

“Stavo aspettando mio marito che ordinava delle pizze” ha confessato la povera donna alle autorità che si stanno occupando del caso. In effetti, nel tardo pomeriggio del 19 gennaio scorso, la malcapitata era seduta sul sedile del conducente mentre attendeva il compagno in pizzeria. All’improvviso ha sentito la portiera accanto sbattere e si è immediatamente accorta che quello seduto accanto non era suo marito. Un malvivente si è intrufolato in auto e le ha intimato di consegnargli la borsa che teneva appoggiata tra le gambe. Con estremo coraggio la donna si sarebbe rifiutata, uscendo velocemente dalla vettura mentre il criminale cercava di tirarla a sé per strapparle la borsa. L’uomo ha così messo in moto la Fiat Qubo della coppia partendo a tutto gas senza lasciare traccia. Dopo aver avvisato il marito, i due hanno allertato le Forze dell’Ordine per denunciare l’uomo, fornendo un identikit molto accurato del ladro.

