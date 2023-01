La neve blocca 15 auto e 40 persone: serve l'intervento dei Carabinieri

Non meno di 15 auto , e 40 persone in totale, bloccate a causa della neve . Tra di loro, anche tanti bambini . Tutti salvati dall'intervento dei Carabinieri e di uno spazzaneve . L'episodio è avvenuto nella zona del Parco del Pollino , a cavallo tra la Basilicata e la Calabria.

Si spezzano le catene, si crea l'ingorgo

L'ingorgo è stato causato dalla rottura delle catene anti-neve delle prime due auto in colonna. Per questo motivo, l'altra dozzina di vetture presenti in quel tratto di strada non ha potuto proseguire. Nel frattempo, la neve continuava a scendere fitta, e in breve tempo ha invaso la strada, provocando il blocco totale. Una situazione che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I Carabinieri hanno usufruito anche dell'ausilio di uno spazzaneve e, dopo un'operazione durata circa tre ore, ha liberato la strada permettendo alle auto e alle tante famiglie presenti di proseguire il proprio viaggio.

