BMW i Vision Concept Dee, l'auto che cambia colore

L'hanno definita l'auto del futuro, perché ha una peculiarità che nessun'altra vettura possiede: la sua carrozzeria cambia colore. BMW i Vision Concept Dee è, come nome suggerisce, una concept car in grado di modificare la tinta dei propri esterni in 32 diversi colori . Presentata all'ultimo CES di Las Vegas, la novità è che tale modello potrebbe presto essere pronto per la produzione in serie. I vantaggi infatti non sarebbero pochi.

Cambiando colore, si abbattono le emissioni nocive

Stella Clarke, Project Lead BMW per la tecnologia E Ink, ha spiegato al portale Automotive News, l'utilità di tale funzione, ovvero aiutare ad abbattere le emissioni e aumentare la sicurezza stradale. In che modo? Il colore esterno dell'auto infatti si adatta alle condizioni atmosferiche e alla temperature esterne, riducendo l'uso del climatizzatore e di conseguenza le emissioni nocive. Clarke ha fornito un esempio in tal senso: è estate, temperature altissime, e la BMW in questione è di colore scuro. Cambiando la tinta esterna in una chiara, si manterrebbe l'abitacolo più freddo, usando meno il climatizzatore e consumando meno energia.

Cambiare colore: un vantaggio per i mezzi di soccorso

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, si ipotizza che la tecnologia E Ink possa essere utilizzata dai mezzi di soccorso, che al posto dei lampeggianti potrebbero diventare totalmente catarifrangenti in emergenza, in modo da essere notati maggiormente nelle condizioni di traffico intenso.

