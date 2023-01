Tommy Agosta ha rifiutato 100mila euro per il suo taxi. Già di per sé la notizia potrebbe sembrare strana, visto che il valore dell'automobile, una Fiat Ulysse, è di qualche migliaia di euro. L'aspetto che la rende preziosa, però, è che su di essa ci sono circa 170 autografi di calciatori e dirigenti della Juventus degli ultimi 15 anni. Un vero e proprio reperto storico, tanto da spingere un principe di Riad a formulare la proposta ad Agosta, come raccontato da quest'ultimo a Studio Aperto. Nel Taxi ci sono dei veri e propri cimeli, con le firme di Platini, Ronaldo, Cannavaro, Gianni Agnelli e Boniperti. Cannavaro, tra l'altro, ci era salito subito dopo la vittoria del Mondiale per andare a trovare Pessotto in ospedale. Tommy Agosta ha rispedito al mittente la proposta del principe: al cuore non si comanda.