Andrea Iannone, spunta una Porsche da quasi 150mila euro nel suo garage

Spesso a girare per le vie della città con delle supercar sono i calciatori che, nei loro momenti di pausa da allenamenti e partite, si dilettano a scorrazzare con le loro compagne d'avventura tutte scintillanti. In realtà però, anche se magari noi li vediamo di meno, anche i piloti del motomondiale amano godersi le auto di lusso, e la loro passione non è limitata solo alle due ruote.

Lo sa bene Andrea Iannone, uno dei centauri più chiacchierati, prima per la sua precedente relazione con Belen Rodriguez, poi per la brutta vicenda del doping e adesso per essere il nuovo compagno di Elodie. Insomma, l'ex pilota Aprilia e Suzuki ha deciso di farsi un regalo e nel suo garage, spicca una Porsche 911 Carrera 4s.

Iannone resta chiuso fuori dalla Porsche e rompe il finestrino a martellate

L'auto di Andrea

E' stato Iannone stesso a svelare la sua Porsche ai suoi follower con una storia Instagram in cui l'auto si vede però parzialmente. Cattura subito la sua livrea total black luccicante, che conferisce alla Carrera un look accattivante e affascinante al tempo stesso. Il suo motore è un sei cilindri ed eroga ben 450 CV di potenza, con una lunghezza di 4.519 mm e una larghezza di 1.852 mm. Ha un prezzo di listino che parte da 141.916,00 Euro IVA inclusa. Non c'è altro da aggiungere: Andrea Iannone si è regalato proprio un bel gioiellino.